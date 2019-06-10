İzlanda teknik direktörü Eric Hamren'den ilk açıklama: Bana sormayın

İlk olarak yarınki maçla ilgili konuşan Eric Hamren, “Türk milli takımına büyük saygı duyuyoruz. Güçlü bir takımları var, 3 maçını da gol yemeden kazandı. Bu kalitedir. Kesinlikle iyi bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Heyecan verici bir maç olacak” dedi.

Havalimanında yaşanan olaylara da değinen Hamren, “Havalimanında yaşananlar ile ilgili konuşmak istemiyorum. Ben sadece Türkiye ile oynayacağımız maça odaklanıyorum. Havalimanında olanlar ile ilgili benden daha fazla bilgi sahibi olan insanlara soru sormalısınız, bana değil” ifadelerini kullandı.