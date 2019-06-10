10 Haziran 2019 Pazartesi 13:42 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:45
İzlanda teknik direktörü Eric Hamren'den ilk açıklama: Bana sormayın
İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Hamren, yarın oynanacak Türkiye maçı ve havalimanında yaşanan skandalla ilgili açıklamalarda bulundu.
İlk olarak yarınki maçla ilgili konuşan Eric Hamren, “Türk milli takımına büyük saygı duyuyoruz. Güçlü bir takımları var, 3 maçını da gol yemeden kazandı. Bu kalitedir. Kesinlikle iyi bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Heyecan verici bir maç olacak” dedi.
Havalimanında yaşanan olaylara da değinen Hamren, “Havalimanında yaşananlar ile ilgili konuşmak istemiyorum. Ben sadece Türkiye ile oynayacağımız maça odaklanıyorum. Havalimanında olanlar ile ilgili benden daha fazla bilgi sahibi olan insanlara soru sormalısınız, bana değil” ifadelerini kullandı.