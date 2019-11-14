İzlanda taraftarlarından sürpriz Türkiye kararı

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadelede bayrak şöleni olacak. Maç öncesinde koltukların üzerine ay yıldızlı bayrağımız bırakılırken, maça gelecen İzlandalıların sayısı da belli oldu.

İzlanda basınında "52 bin Türk'e karşı 39 İzlandalı" başlıklı habere gmöre bugünkü maçta 39 İzlandalı taraftarın deplasman tribünündeki yerini alması bekleniyor.

İzlanda taraftarı için hazırlanan habere, "İzlanda taraftarının sesini duyurmak için çok fazla bağırması gerekecek çünkü büyük bir azınlık olacak. Stada yalnızca 39 İzlandalı bekleniyor çünkü İzlanda Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre sadece 39 bilet satıldı. Türkler ise 52 bin kişilik stadı tamamen dolduracak" ifadelerine yer verildi

Balina tezahüratıyla ünlü İzlanda'da 39 taraftarın ne kadar ses çıkaracağı ise şimdiden merakla beklenmeye başlandı.

KARNEMİZ KÖTÜ, KAZANMAK İSTİYORUZ

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda perşembe günü İstanbul'da karşılaşacağı İzlanda ile 13. randevuya çıkacak. Milliler, 11'i resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 12 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı. Yedisi İzlanda'da, 5'i Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 23 gole, Türkiye 11 golle yanıt verdi. İki takım arasında son olarak Haziran 2019'da Reykjavik'te oynanan maçı İzlanda 2-1 kazanmıştı.

A Milli Takım, İzlanda karşısında, Türkiye'de oynadığı 5 maçın 2'sini kazanırken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. İstanbul'da oynadığı 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0, 2015'te de Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 1-0 mağlup etti.

(Sabah)