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  3. İzlanda maçında izlendiği ortaya çıktı! 3 dev kulüp ona hayran kaldı

İzlanda maçında izlendiği ortaya çıktı! 3 dev kulüp ona hayran kaldı

İzlanda maçında izlendiği ortaya çıktı! 3 dev kulüp ona hayran kaldı

Juventus'ta yeteri kadar forma şansı bulamayan Merih Demiral'ın Milan, Manchester United ve Arsenal tarafından izlendiği ortaya çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi

Juventus formasıyla Serie A’da sadece Verona maçında forma giyen, milli takımda gösterdiği başarılı performansla parmak ısırtan Merih Demiral için üç dev kulübün scoutlarının TT Stadı’na geldiği öğrenildi.

JUVENTUS 18'E ALDI 40'A SATIYOR

Sarri’nin yedek kulübesinde oturttuğu Merih Demiral’ı İngiliz devi Arsenal ve Manchester United’ın yakından takip ettiği belirtilirken, Milan’ın da genç yıldız için bol bol not tuttuğu ortaya çıktı. Lindelöf ve Maguire’a alternatif stoper arayan ManU’nun Merih’i çok istediği anlaşılırken, David Luiz’i tamamlayacak bir defans hattı kurgulayan Unai Emery’nin de bu transferde hayli iştahlı olduğu bildirildi.

Ocak ayında Juventus’un kapısını çalmaya hazırlanan Milan’ın Maldini’yi görevlendirdiği kaydedilirken, 20 yaşındaki yıldızın olası ayrılıkta İngiltere’ye daha sıcak baktığı ifade edildi.


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