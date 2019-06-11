11 Haziran 2019 Salı 14:43 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 14:52
İzlanda maçı öncesi Cengiz Ünder endişesi
İzlanda maçına saatler kala milli takımımıza kötü haber. Sol üst adalesinde gerileme olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in durumu ilerleyen saatlerde belli olacak.
EURO 2020 elemeleri grubunda İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan milli takımımızda Cengiz Ünder endişesi yaşanıyor. Yıldız futbolcunun adalesinde çekme olduğu ve durumunun maç saatinde netleşeceği ifade edildi.
(TRT Spor)