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09 Haziran 2019 Pazar 15:12 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 15:12

İzlanda - Türkiye maçını Szymon Marciniak yönetecek

İzlanda - Türkiye maçını Szymon Marciniak yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda oynayacağı İzlanda maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Salı günü TSİ 21.45'te deplasmanda İzlanda ile mücadele edecek.
 
Bu önemli müsabakayı yönetecek hakemlerde belli oldu. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'nun Szymon Marciniak'ın düdük çalacağı belirtildi.
 
Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musia olacak. 
 
Szymon Marciniak daha öncede 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim 2017 tarihinde Eskişehir'de oynanan Türkiye - İzlanda maçını yönetmiş, rakip takım sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. 

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