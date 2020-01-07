'İyi ki Başkan devreye girdi'

AKŞAM
ANADOLU Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Larkin’in Türk vatandaşlığına geçmesi konusunu Akşam’a değerlendirdi: “Larkin’in Milli Takım’da oynamasından onur duyarız. Ben ilk günden beri bunun destekçisiyim. Larkin’in Türk statüsünde olmasının Türkiye’deki yarışta Anadolu Efes’e avantaj sağlayacağını düşünmek doğru değil. Biz Larkin yabancı statüsünde oynarken de kupalar kazandık ve lig lideriyiz. Bizim buradaki tavrımızı milli takımın çıkarları belirler. Basketbol Milli Takımı’na faydalı olup olmayacağına bakarız.
TÜRKİYE’NİN MENFAATLERİ İÇİN
Kaldı ki Larkin geçen sezon THY Eurolegague’de fi nal four oynamış bir yıldız. Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’nin formasını giyse iyi olurdu. Olimpiyat elemelerinde milli takıma katkı vereceğini düşünüyorum. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız konuya müdahil oldu. Pozitif katkı verdi. Cumhurbaşkanımız devreye girene kadar neden beklenildiğini de anlamadım. Cumhurbaşkanımız olaya Türkiye’nin menfaatleri açısından görüşünü bildirdi.”
LARKiN ÇOK iSTiYOR
TÜRK vatandaşı olup, 12 Dev Adam’a katılması konusunda Larkin’le daha önce de çeşitli sohbetleri olduğunu belirten Ataman, “Larkin’in antrenörü olarak, onunla geçen sezonu yaşamış biri olarak ve Avrupa’nın en üst düzey organizasyonunda fi nal oynamış biri olarak Türkiye’ye de katkı vermek istiyor. Türkiye’yi bu kadar sevdiğini ve Türkiye hakkındaki konuşmalarını gördükten sonra vatandaş olması gerektiğini ben hep önerdim” şeklinde konuştu.
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