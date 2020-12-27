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aksam.com.tr
  • 27 Aralık 2020 Pazar 12:54
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İyi bir teklif gelmesi halinde Ersin Destanoğlu, Lyon'a transfer olacak

İyi bir teklif gelmesi halinde Ersin Destanoğlu, Lyon'a transfer olacak

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Beşiktaş ile sözleşmesini uzattıktan sonra performansında gözle görülür bir yükselme olan 19 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu'na Lyon'un ilgisi sürüyor. Sergen Yalçın genç fil bekçisinin takımda kalmasını istese de devre arasında yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde oyuncunun Fransız ekibine gidebileceği konuşuluyor.

Siyah-Beyazlılar’la olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan ve maaşında iyileştirme alan 19 yaşındaki kaleci, son haftalardaki performansıyla kalesinde güven veriyor. 2’si üst üste Erzurumspor ve Ankaragücü olmak üzere bu sezon 3 maçta kalesinde gol görmeyen genç file bekçisi, Utku Yuvakuran’dan devraldığı formanın hakkını verdi. Başarılı kaleci, yarın oynanacak Sivasspor maçıyla gol yememe serisini 3’e çıkarmayı amaçlıyor. Abdullah Avcı’yla yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş’ın başına Sergen Yalçın geldikten sonra formayı teslim ettiği 19 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig’de ilk maçına çıktığı Haziran 2020’den bu yana 7 karşılaşmada gol yemedi.

YÜKSEK BİR TEKLİF GELİRSE LYON YOLCUSU

Kendi yaş grubunun en değerli kalecisi konumunda olan Ersin Destanoğlu’yla ara transfer dönemine sayılı günler kala Fransa Lig 1 temsilcisi Lyon ilgileniyor. Sergen Yalçın’ın takımda kalmasına sıcak baktığı genç kaleci için yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde Ersin’in Ocak ayında Fransa’nın yolunu tutabileceği konuşuluyor.

UTKU YUVAKURAN İSTİKRARINI KORUYOR

Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli file bekçisi Utku Yuvakuran, son 2 Süper Lig maçında kaledeki yerini Ersin Destanoğlu’na kaptırmıştı. Bu duruma rağmen pes etmeyen 23 yaşındaki kaleci, takım çalışmalarında istikrarlı görüntüsünü sürdürmeye devam ediyor. Bu sezon 6 karşılaşmada görev yapan Utku, dünkü idmanda da başarılı formunu sürdürdü.

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