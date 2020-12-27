İyi bir teklif gelmesi halinde Ersin Destanoğlu, Lyon'a transfer olacak

Siyah-Beyazlılar’la olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan ve maaşında iyileştirme alan 19 yaşındaki kaleci, son haftalardaki performansıyla kalesinde güven veriyor. 2’si üst üste Erzurumspor ve Ankaragücü olmak üzere bu sezon 3 maçta kalesinde gol görmeyen genç file bekçisi, Utku Yuvakuran’dan devraldığı formanın hakkını verdi. Başarılı kaleci, yarın oynanacak Sivasspor maçıyla gol yememe serisini 3’e çıkarmayı amaçlıyor. Abdullah Avcı’yla yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş’ın başına Sergen Yalçın geldikten sonra formayı teslim ettiği 19 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig’de ilk maçına çıktığı Haziran 2020’den bu yana 7 karşılaşmada gol yemedi.
YÜKSEK BİR TEKLİF GELİRSE LYON YOLCUSU
Kendi yaş grubunun en değerli kalecisi konumunda olan Ersin Destanoğlu’yla ara transfer dönemine sayılı günler kala Fransa Lig 1 temsilcisi Lyon ilgileniyor. Sergen Yalçın’ın takımda kalmasına sıcak baktığı genç kaleci için yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde Ersin’in Ocak ayında Fransa’nın yolunu tutabileceği konuşuluyor.
UTKU YUVAKURAN İSTİKRARINI KORUYOR
Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli file bekçisi Utku Yuvakuran, son 2 Süper Lig maçında kaledeki yerini Ersin Destanoğlu’na kaptırmıştı. Bu duruma rağmen pes etmeyen 23 yaşındaki kaleci, takım çalışmalarında istikrarlı görüntüsünü sürdürmeye devam ediyor. Bu sezon 6 karşılaşmada görev yapan Utku, dünkü idmanda da başarılı formunu sürdürdü.
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