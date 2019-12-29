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'İyi bir teklif bekliyorlar'

'İyi bir teklif bekliyorlar'

BLEACHER Report, Everton’un Cenk Tosun’u göndermek için iyi bir teklif beklediğini duyurdu.

AKŞAM

Beşiktaş’ın yeniden kadrosunda görmek istediği eski golcüsü Cenk Tosun’un, Ocak ayında Everton’dan ayrılabileceği belirtilen haberde, “Beşiktaş ödünç olarak Cenk Tosun’u Türkiye’ye geri götürme şansına sahip. Çünkü Cenk hiçbir zaman Premier Lig’de gerçek futbolunu oynayamayan biri. İngiltere’de kalıp, kendini kanıtlamak istiyor, bir süredir C.Palace da kendisiyle ilgileniyor ancak Türkiye’ye dönmesi daha güçlü ihtimal. Cenk Tosun ceza sahasında iyi bir sonlandırıcı” ifadesi kullanıldı.

 


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