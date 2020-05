Ivica Olic'ten Mario Mandzukic'e Galatasaray önerisi

Galatasaray'ın Radamel Falcao ile yollarını ayırıp Mario Mandzukic'i transfer edeceği öne sürülmüştü. Golcü futbolcunun menajeri Ivan Cvjetkovic, “Henüz bizimle resmi bir temas olmadı” derken Hırvatistan Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Ivica Olic ise tecrübeli forvete “Ne işi var Katar'da? Galatasaray gibi tutkulu takımları düşünmeli” tavsiyesinde bulundu.

Koronavirüsü nedeniyle ekonomik olarak sıkıntıya giren Galatasaray, yıllık yaklaşık 7 milyon euro kazanan yıldız oyuncusu Radamel Falcao'dan indirim talep etmişti ancak Kolombiyalı golcünün indirime sıcak bakmadığı ve Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulmaya başlandı.



Sarı-kırmızılı yönetim, Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşı kadrosuna dünya yıldızı bir isim katmak için harekete geçerken, bu ismin Mario Mandzukic olduğu iddia edilmişti.

Bu haber Hırvatistan'da geniş yer buldu. Menajeri İvan Cvjetkovic, "Bu haberler tamamen iddiadan ibaret... Henüz benimle resmi bir temas olmadı" derken, 33 yaşındaki golcüyle beraber Hırvatistan Milli Takımı'nda görev yapan ve şu an milli takım yardımcı antrenörü olan İvica Olic'ten de bir açıklama geldi.

Antrenör Olic, IG'de katıldığı bir canlı yayında, "Haberlerin aslı var mı bilmiyorum" derken sözü Mandzukic'in Katar'da oynamasına getirdi.

"MARIO'NUN NE İŞİ VAR KATAR'DA!"

Olic, "Mario'nun (Mandzukic) ne işi var Katar'da? Katar 'emeklilik' demek. Mario emekli mi oldu? Tamam; Katar'da belki iyi kazanıyor ama bu kendisini yok etmesini gerektirmez. Ayrıca nerede kaldı futbol heyecanı?

"GALATASARAY GİBİ TUTKULU BİR TAKIMI DÜŞÜNMELİ"

Milli takım açısından da onu yeniden Şampiyonlar Ligi'nde görmek güzel olurdu. Galatasaray gibi futbol tutkusu takımları mutlaka düşünmeli." ifadesini kullandı.

PİŞMAN OLDU!

Marıo Mandzukic bir süre önce Al Duhail'e transferi yüzünden hata yaptığını açıklamış takım arkadaşı Mehdi Benatia da, Hırvat forvetin Avrupa'ya dönmek istediğini iddia etmişti.

BU KEZ YAKIN

Hırvatıstan'ın Index sitesi, "İmparator, Mandzukic'i Avrupa'ya mı döndürüyor? Daha önce onu istediğini söylemişti ve şimdi her an her şey olabilir" yorumu yapmıştı.

B PLANI

Yanlış bir karar verdiğini düşünen golcü kendine takım arıyor. Galatasaray'ın da Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşılık Hırvat golcüyü alternatif isim olarak belirlediği, sarı-kırmızılıların gelişmelere göre sezon sonunda görüşmeleri resmiyete dökeceği öğrenildi.

(Fotomaç)