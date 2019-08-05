Ivan Bebek bar çıkışında saldırıya uğradı

Index.Hr'de yer alan habere göre; Hırvatistan'ın en ünlü futbol hakemlerinden biri olan Ivan Bebek, dün gece Sinju'da bir gece kulübünde önce sözlü sonra fiziksel olarak saldırıya uğradı.
Haberde; Ivan Bebek'in diskodan çıktıktan sonra arabaya doğru gittiği ve o sırada saldırganlar arkadan gelip kendisine saldırdığını söyledi.
Saldırı sonra Ivan Bebek güvenlik görevlilerinden yardım istedi.
Ivan Bebek'in Hajduk Split - NK Lokomotiva maçındaki kötü yönetimi nedeniyle taraftarların tepkisini çektiği ve bu yüzden saldırıya uğradığı iddia edildi.
FENERBAHÇE MAÇINDA BÜYÜK TEPKİ ALMIŞTI
Ivan Bebek, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 4-1 kaybettiği Braga maçında verdiği 3 kırmızı kart ve penaltı kararıyla çok tartışılmıştı.
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Ivan Bebek, Hajduk Split - NK Lokomotiva maçı sonrası saldırıya uğradı! Hırvatistan Lig'inde Hajduk Split'in NK Lokomotiva'yı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası hakem Ivan Bebek saldırıya uğradı.
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