Ivan Bebek bar çıkışında saldırıya uğradı

Ivan Bebek, Hajduk Split - NK Lokomotiva maçı sonrası saldırıya uğradı! Hırvatistan Lig'inde Hajduk Split'in NK Lokomotiva'yı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası hakem Ivan Bebek saldırıya uğradı.

Index.Hr'de yer alan habere göre; Hırvatistan'ın en ünlü futbol hakemlerinden biri olan Ivan Bebek, dün gece Sinju'da bir gece kulübünde önce sözlü sonra fiziksel olarak saldırıya uğradı.

Haberde; Ivan Bebek'in diskodan çıktıktan sonra arabaya doğru gittiği ve o sırada saldırganlar arkadan gelip kendisine saldırdığını söyledi.

Saldırı sonra Ivan Bebek güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

Ivan Bebek'in Hajduk Split - NK Lokomotiva maçındaki kötü yönetimi nedeniyle taraftarların tepkisini çektiği ve bu yüzden saldırıya uğradığı iddia edildi.

FENERBAHÇE MAÇINDA BÜYÜK TEPKİ ALMIŞTI

Ivan Bebek, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 4-1 kaybettiği Braga maçında verdiği 3 kırmızı kart ve penaltı kararıyla çok tartışılmıştı.