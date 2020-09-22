İttifak Holding Konyaspor'da 3 transfer birden

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulüp, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle Ukraynalı milli futbolcu Artem Kravets's renklerine bağladı.
Yeşil-beyazlı kulübün sportif direktörü Adnan Erkan'ın katıldığı imza töreninde deneyimli santraforla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Santrafor Kravets'in 22 numaralı formayı giyeceği kaydedildi. Öte yandan 21 yaşındaki orta saha Oğuz Kagan Güçtekin ile 1, 26 yaşındaki kaleci Erten Ersu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Trabzonspor'dan Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Artem Kravets, Oğuz Kağan Güçtekin ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattı.
İngiltere Lig Kupası 3. turundaki Leyton Orient-Tottenham karşılaşmasının, Leyton Orient Kulübündeki bazı oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.
Serie A takımlarından Roma, ligin ilk haftasında berabere kaldığı Hellas Verona karşısında oynayan Amadou Diawara'nın yaşını yanlış bildirmesi sebebiyle hükmen 3-0 mağlup sayıldı.
Fenerbahçe'nin sahasında Hatayspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın 82. dakikasında teknik direktör Erol Bulut, Caner Erkin'i oyundan aldı. Tecrübeli sol bekin hocasına verdiği tepki ise geceye damga vurdu.
Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'a 5 yıllık yeni sözleşme önerdi ve oyuncu bu teklifi kabul etti ancak genç yıldız adayının menajerinin, “İmza atma. Fenerbahçe'de forma giymen zor, seni Avrupa'da oynayacağın bir takıma götüreceğim” dediği öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesine 20 milyon euro serbest kalma maddesi de koymak istedi ancak oyuncunun menajeri buna da karşı çıktı.