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  3. İttifak Holding Konyaspor, Taylan Antalyalı için Galatasaray'a kiralama teklifinde bulundu

İttifak Holding Konyaspor, Taylan Antalyalı için Galatasaray'a kiralama teklifinde bulundu

İttifak Holding Konyaspor, Taylan Antalyalı için Galatasaray'a kiralama teklifinde bulundu

Galatasaray'da forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı için İttifak Holding Konyaspor, kiralama teklifi yaptı.

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Taylan Antalyalı'yı, İttifak Holding Konyaspor istedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Taylan'ı takımında görmek istediğini kaydedince yeşil beyazlı yönetim, görüşmelere başlamak üzere Galatasaray ile temasa geçti.

Sarı kırmızılılar tarafından 4 yıllık sözleşme yapılan ancak takımda süre alamayan 24 yaşındaki oyuncunun gidişi için Terim de onay verdi.

Transferin ise sezon sonuna kadar ya da 1.5 yıllık şeklinde yapılacak anlaşmaya göre, kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor...

SADECE 3 MAÇTA FORMA GİYDİ!

Sezon başında bedelsiz olarak takıma kazandırılan Taylan bu sezon Galatasaray formasıyla 2'si lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası olamak üzere sadece 3 maçta forma giydi.

(Fotomaç)


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