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İttifak Holding Konyaspor, Başakşehir maçına hazır

İttifak Holding Konyaspor, Başakşehir maçına hazır

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor deplasmanda Başakşehir ile yapacağı maça hazır.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.  Taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı. 

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 16 Aralık Pazartesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.


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