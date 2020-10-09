İthalat çok, ihracat yok!

TÜRKİYE’DE 4 Ağustos’ta başlayıp 5 Ekim’de sona eren yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçti.
Ligdeki takımlar, 45 farklı ülkenin vatandaşı olan 111 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Bu süreçte 13 Brezilyalı oyuncu Türk takımlarıyla sözleşme imzaladı. Güney Amerika ülkesini 5’er vatandaşıyla Fransa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Arjantin, Nijerya, Senegal ve Bosna Hersek takip etti. Ayrıca birçok ülkeden farklı isimler de ülkemize ayak bastı.
Süper Lig’den sadece 6 Türk, yurt dışına transfer oldu. Beşiktaş’tan Burak ile G.Saray’dan Mustafa Kapı, Lille’e, Başakşehir’den Atabey, Westerlo’ya, Karagümrük’ten Barış, Hannover’e, F.Bahçe’den Tolgay, Udinese’ye, Beşiktaş’tan Umut da H.Split’e gitti.
Fenerbahçe, bu sezon renklerine bağladığı oyuncuların sözleşmelerinde köklü değişikliğe gitti.
Hıncal Uluç, Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın son dönemdeki tavırlarına tepki gösterdi.
Aylardır taraftar gelirinden yoksun olan ve en azından locaları açtırarak sıcak paraya kavuşmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, bu konuda ortaklaşa çalışmalar yapıyor.
Süper Lig'de mücadele eden 21 kulüp, birinci transfer ve tescil döneminde 45 farklı ülke vatandaşı olan 111 yabancı futbolcuyu Türkiye'ye getirdi.
Almanya maçındaki performansı ve müthiş golüyle alkış alan Ozan Tufan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupa devi, tecrübeli orta saha oyuncusunu yakın takibe aldı.
Galatasaray'da bu sezon hiç süre almayan Kerem Aktürkoğlu için yapılan plan belli oldu.