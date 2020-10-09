İthalat çok, ihracat yok!

AKŞAM

Süper Lig'de mücadele eden 21 kulüp, birinci transfer ve tescil döneminde 45 farklı ülke vatandaşı olan 111 yabancı futbolcuyu Türkiye'ye getirdi.

TÜRKİYE’DE 4 Ağustos’ta başlayıp 5 Ekim’de sona eren yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçti.



Ligdeki takımlar, 45 farklı ülkenin vatandaşı olan 111 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Bu süreçte 13 Brezilyalı oyuncu Türk takımlarıyla sözleşme imzaladı. Güney Amerika ülkesini 5’er vatandaşıyla Fransa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Arjantin, Nijerya, Senegal ve Bosna Hersek takip etti. Ayrıca birçok ülkeden farklı isimler de ülkemize ayak bastı.

Süper Lig’den sadece 6 Türk, yurt dışına transfer oldu. Beşiktaş’tan Burak ile G.Saray’dan Mustafa Kapı, Lille’e, Başakşehir’den Atabey, Westerlo’ya, Karagümrük’ten Barış, Hannover’e, F.Bahçe’den Tolgay, Udinese’ye, Beşiktaş’tan Umut da H.Split’e gitti.