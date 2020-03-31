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  • 31 Mart 2020 Salı 21:29
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  • 31 Mart 2020 Salı 21:31

İtalyanlardan Lucescu'ya: "Haziranda Beşiktaş'a gidiyor musun?"

İtalyanlardan Lucescu'ya: "Haziranda Beşiktaş'a gidiyor musun""

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Son olarak A Milli Takım'da görev alan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, İtalyan basınına karantina günleri, koronavirüs ve Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TuttoMercatoWeb'e konuşan Lucescu, "Evde kalıyorum, gazete okuyorum, eşyalarımı topluyorum. Riyad'da bulunan oğlum Razvan ile konuşuyorum. Ama evde kalınca insan delirme noktasına kadar geliyor." dedi.

"HAREKET HALİNDE OLANLAR İÇİN EVDE KALMAK ZOR"

"Bu koronavirüsten sonra hepimiz psikiyatriye gideceğiz (Gülüyor). İnsanlar evde olmaya alışkın değiller. Özellikle spor yapanlar. Ve ben sadece sporcular için değil, tüm insanlar için söylüyorum bunu."

"Üst düzey oyuncular evde her şeye sahiptirler. Antrenmanlarına kalmalı ve sürekli hareket etmeliler. Her zaman... Maçlar başladığında oyuncular diyet veya başka bir şey yapmak zorunda kalacaklar. Fiziksel oalrak hazır olmaları da gerekecek."

MAAŞLARIN DÜŞÜRÜLMESİ BİR ÇÖZÜM MÜ?

"Bunu yapmak zorundalar. Yoksa bu durumda herkes kaybeder. Futboldaki en utanç verici şey başarısızlıktır. Eğer futbolcular kulüplerini seviyorsa ve onları kurtarmak istiyorsa bunları yapmak zorundalar. Bu kaçınılmaz. Bugün vazgeçerek yarını kurtarabilirler."

BEŞİKTAŞ'A GİDECEK MİSİN?

"Bunu Haziran ayından sonra göreceğiz."

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