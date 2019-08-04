  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Ağustos 2019 Pazar 14:37
  • |
  • 04 Ağustos 2019 Pazar 14:43

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha devreye girdi

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha devreye girdi

Paylaş

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin muhabiri Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray, Milan’ın gözden çıkardığı Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha devreye girdi. Milli futbolcuyu isteyen bir diğer takım ise Leipzig.

Ever Banega transferi çıkmaza giren Galatasaray, bir kez daha Milan'ın Türk 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin muhabiri Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray ve Leipzig, Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgileniyor.

Milan'ın Türk yıldız için 18-20 milyon euro arası bir bonservis ücreti istediği belirtiliyor. Hakan ile geçen sezon da ilgilenen Galatasaray, futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istemişti.

HAKAN TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Galatasaraylı olduğunu önceden açıklayan 25 yaşındaki futbolcunun gelen tekliflere rağmen Milan'dan ayrılmak istemediği de belirtildi.

Milli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Milan'ın kanalına röportaj verirken ''Bu sezon benim yılım olacak.'' sözlerini kullanmıştı.

(Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'nin istediği Çağlar Söyüncü için Leicester City'den Comolli'ye olumsuz cevap

title

Çaykur Rizespor'dan açıklama: Başkanımız Hasan Kartal'ın sözleri çarpıtıldı

title

Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç ilk idmanına çıktı

Eşek Sırtında Futbol Maçı Yaptılar! İşte O Renkli Görüntüler...

SPOR GÜNDEMİ

SON DAKİKA! Forvet transferi KAP'a bildirildi
SON DAKİKA! Forvet transferi KAP'a bildirildi

SON DAKİKA! Forvet transferi KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Crystal Palace'tan forvet oyuncusu Alexander Sörloth'ün kiralık transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

'Önce kiralayın sonra 3,5 milyon Euro'ya size verelim'
'Önce kiralayın sonra 3,5 milyon Euro'ya size verelim'

'Önce kiralayın sonra 3,5 milyon Euro'ya size verelim'

Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Sarı-Lacivertlilerde gündeme gelen son isim Ömer Toprak oldu. Borussia Dortmund, tecrübeli savunmacıyı Sarı-Lacivertlilere önerdi.

Falcao sonunda açıkladı! Galatasaray...
Falcao sonunda açıkladı! Galatasaray...

Falcao sonunda açıkladı! Galatasaray...

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao, gelen teklifler ve geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Comolli bir transferi daha bitiremedi!
Comolli bir transferi daha bitiremedi!

Comolli bir transferi daha bitiremedi!

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’ye Leicester City’den kötü haber geldi. Sarı-Lacivertliler, Çağlar Söyüncü için Premier Lig ekibinden olumsuz cevap aldı.

Sürpriz transfer hamlesi! 'Benim yılım olacak' demişti
Sürpriz transfer hamlesi! 'Benim yılım olacak' demişti

Sürpriz transfer hamlesi! 'Benim yılım olacak' demişti

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin muhabiri Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray, Milan’ın gözden çıkardığı Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha devreye girdi. Milli futbolcuyu isteyen bir diğer takım ise Leipzig.

'Hocam 2 kez izledim, süper golcü kesin alalım'
'Hocam 2 kez izledim, süper golcü kesin alalım'

'Hocam 2 kez izledim, süper golcü kesin alalım'

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Gent’in 23 yaşındaki Ukraynalı forveti Yaremchuk’u iki kez tribünden takip etti. Fatih Terim’e de olumlu rapor sunduğu öğrenildi...

Herkes Falcao beklerken bakın kimi almaya gitti
Herkes Falcao beklerken bakın kimi almaya gitti

Herkes Falcao beklerken bakın kimi almaya gitti

Hücum hattı için Radamel Falcao ve daha birçok isim için nabız yoklayan Cim-Bom, orta alan için de temaslarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki Fransız futbolcu için resmi girişimlere başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.