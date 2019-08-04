Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha devreye girdi

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin muhabiri Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray, Milan’ın gözden çıkardığı Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha devreye girdi. Milli futbolcuyu isteyen bir diğer takım ise Leipzig.

Ever Banega transferi çıkmaza giren Galatasaray, bir kez daha Milan'ın Türk 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin muhabiri Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray ve Leipzig, Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgileniyor.

Milan'ın Türk yıldız için 18-20 milyon euro arası bir bonservis ücreti istediği belirtiliyor. Hakan ile geçen sezon da ilgilenen Galatasaray, futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istemişti.

HAKAN TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Galatasaraylı olduğunu önceden açıklayan 25 yaşındaki futbolcunun gelen tekliflere rağmen Milan'dan ayrılmak istemediği de belirtildi.

Milli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Milan'ın kanalına röportaj verirken ''Bu sezon benim yılım olacak.'' sözlerini kullanmıştı.

(Sporx)