İtalyanlar'dan flaş iddia! Harry Kane...

Harry Kane ile ilgili transfer haberleri bitmek bilmiyor. Golcü futbolcu için her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, bugün de Juventus'un devrede olduğu söylendi.

Dünya devlerinin kadrosuna katmak için mücadele ettiği Tottenham forması giyen golcü futbolcu Harry Kane için İtalyan flaş bir iddia geldi.

Londra temsilcisinin başkanı Daniel Levy, milli yıldız için 200 milyon pound civarında bir bonservis bedeli belirlemiş olması Kane'in kadrosuna katmayı isteyen kulüpleri engellemiyor.

İtalyan medyasına göre Manchester United ve Real MAdrid'in ardından Juventus'ta Harry Kane'i kadrosuna katmak istiyor.

2004'ten bu yana Tottenham forması giyen ve 181 kez rakip fileleri havalandıran Kane, an itibarıyla kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu konumunda.

(Fanatik)