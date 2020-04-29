İtalyanlardan Fenerbahçe için Walter Mazzarri iddiası

Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, corona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada birçok ismi gündemine almış durumda. Sarı-Lacivertliler'in yeni teknik direktörü olabilecek isimler arasına son olarak Walter Mazzarri eklendi.
Calciomercato'nun özel haberine göre Fenerbahçe, İtalya'dan sadece Milan'ın eski teknik direktörü Marco Giampaolo ile ilgilenmiyor. Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Sarı-Laciverliler, bir başka İtalyan Walter Mazzarri'yi de gündemine almış durumda.
İTALYA DIŞINDA YENİ BİR MACERAYA SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için ciddi bir aday konumunda olduğu belirtilen Mazzarri'nin yurt dışında yeni bir maceraya 'evet' diyebileceği belirtiliyor.
Teknik direktörlük kariyerinde Sampdoria, Napoli, Inter, Watford gibi önemli takımları çalıştıran 58 yaşındaki futbol adamı, son olarak Torino'nun başında yer almıştı.
Mazzarri, 2012'de İtalya Kupası zaferi yaşattığı Napoli ile 2012-13 sezonunda Serie A şampiyonluğu mücadelesi vermiş fakat ligi ikinci sırada tamamlamıştı.
(Fanatik)
Koronavirüs spor camiasında da can almaya devam ediyor. Zeytinburnu Telsiz Spor Kulübü Başkanı Turgay Kalyoncu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kalyoncu'nun kronik kalp ve şeker hastası olduğu belirtildi.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. İtalyan basınından Calciomercato'nun özel haberine göre Sarı-Lacivertliler, Walter Mazzarri'yi gündemine aldı. 58 yaşındaki teknik adam, İtalya dışında yeni bir maceraya sıcak bakıyor.
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