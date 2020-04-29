İtalyanlardan Fenerbahçe için Walter Mazzarri iddiası

SPOR GÜNDEMİ

Spor camiası yasta! İstanbul ekibinin başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Spor camiası yasta! İstanbul ekibinin başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Koronavirüs spor camiasında da can almaya devam ediyor. Zeytinburnu Telsiz Spor Kulübü Başkanı Turgay Kalyoncu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kalyoncu'nun kronik kalp ve şeker hastası olduğu belirtildi.

Fener'in yeni hocasını özel haberle duyurdular Fener'in yeni hocasını özel haberle duyurdular Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. İtalyan basınından Calciomercato'nun özel haberine göre Sarı-Lacivertliler, Walter Mazzarri'yi gündemine aldı. 58 yaşındaki teknik adam, İtalya dışında yeni bir maceraya sıcak bakıyor.

Cimbom şokta! 'Anlaşma tamam' deniyordu ama oyuncunun az önce yaptığı açıklama... Cimbom şokta! 'Anlaşma tamam' deniyordu ama oyuncunun az önce yaptığı açıklama... Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Erdoğan Yeşilyurt, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, “Menajerimi arayanlar varmış. Benim ilk tercihim Sivasspor” dedi.

Fenerbahçe'ye 2001'li golcü geliyor Fenerbahçe'ye 2001'li golcü geliyor Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Santos ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve 'Yeni Firmino' olarak tamamlanan Yuri Alberto'yu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı orona virüsü (Covid-19) salgını Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirdi. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt üçlüsü ile Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan, listesine Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de ekledi.

Resti çekti: O paraya Fenerbahçe'de oynarım Resti çekti: O paraya Fenerbahçe'de oynarım Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, kulübün yüzde 30'luk maaş indirimi teklifine sert çıktı. Tecrübeli futbolcu konuyla ilgili menajerine “O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynarım” dedi.