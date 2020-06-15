İtalyanlar yazdı! İşte G.Saray'ın gündemindeki 16'lık yıldız

İtalyan Sportpress24’ün haberine göre PAOK’ta forma giyen 16 yaşındaki Türk kökenli Alpaslan Tahsin, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezonu 24 gol ve 30 asistle tamamlayan Alpaslan’ı İtalyanlar ‘Yeni Ronaldo’ olarak tanımlarken, ilk olarak Atletico Madrid tarafından keşfedilen genç oyuncu için son dönemde Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Juventus ve Inter kulüplerinin bilgi topladığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın da ilgilendiği 16 yaşındaki yetenekli futbolcu için Galatasaray’ın da ilgisi olduğu ileri sürüldü.
Genç oyuncunun hedefinin Serie A ya da La Liga’da forma giymek olduğu ifade edilen haberde, Alpaslan’ın kariyerini yakın zamanda Avrupa’ya taşıyacağı yazıldı.
Bugün İstanbul'da olması beklenen Zeljko Obradovic, Fenerbahçe yönetimi ile yeni sözleşme için masaya oturacak. İmzaların bu hafta içinde atılması bekleniyor.
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper Juan Jesus ile anlaştığı iddia edildi. Kanarya'nın Roma'da 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü spor yorumcusu, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!” ifadelerini kullandı.
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Koronavirüs salgını sonrası tekrar başlayan ligde Kayserispor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mauricio Isla ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler; Mevlüt Erdinç, Alper Potuk ve Tolgay Arslan'la da ayrılık kararı aldı.
Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan ve Muslera ile Andone'nin sakatlandığı maç sonrası Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılarda yakın kaynakları olan bir futbolcunun menajeri, Al Ahli'de forma giyen Youcef Belaili'yle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsmi açıklanmayan menajer, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Galatasaray'dan bir yönetici ile görüştüğünü açıkladı.