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aksam.com.tr
  • 03 Haziran 2020 Çarşamba 23:51
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İtalyanlar yazdı! İşte Galatasaray'ın Marcao için istediği fiyat

İtalyanlar yazdı! İşte Galatasaray'ın Marcao için istediği fiyat

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İtalyan basını, Galatasaray'ın Atalanta'nın gündeminde olan Marcao için 11 milyon euro istediğini yazdı

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao'nun ismi Atalanta ile anılıyor. Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'ın yüksek bonservis bedeli talep ettiği ve oyuncunun satışından yüksek gelir beklediği transfer görüşmelerinde Atalanta sıcak yaklaşmamıştı.

İtalyan basını, Atalanta & Marcao transferini yeniden gündeme aldı. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 25 milyon euro istediği iddia edilirken, önümüzdeki sezon için bu kez transferin maliyeti 11 milyon euro olarak gösterildi.

2022'ye kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki Marcao'dan yüksek gelir hedefleyen Galatasaray'ın bu dönemki bonservis beklentisinin 11 milyon euro olduğu fakat Atalanta'nın bu rakamı da çok yüksek bulduğu kaydedildi.

Marcao bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 23 maçta, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta görev yaptı. 23 yaşındaki stoperin Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. (FutbolArena)

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