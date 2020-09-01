İtalyanlar, Vedat Muriqi transferini böyle gördü: Başkente inmeye hazır

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’nin Lazio’ya transferini İtalyan basını resmen duyurdu. Uzun süredir tarafların görüşme halinde olduklarını ve Muriqi konusunda iki tarafın da mutlu sona ulaştığı yazıldı. İtalyan basını, 26 yaşındaki golcü oyuncu için Lazio’nun 16 Milyon Euro’su peşin, 3 Milyon Euro’su da bonus olmak üzere 19 Milyon Euro’yu Fenerbahçe’ye bonservis bedeli olarak yatıracağını belirtti.
İtalyan kulübünün Kosovalı yıldız ile de 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Muriqi’nin vergiler dahil yılda 2 milyon 500 bin Euro kazanacağı iddia edildi. Öte yandan Çizme basınında bu transfer haberleri; ’Muriqi başkente inmeye hazır’ manşetleriyle okurlara duyurulurken, transferin de önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağını yazıldı.
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