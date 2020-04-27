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aksam.com.tr
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 18:42
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  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 18:42

İtalyanlar resmen duyurdu: Fenerbahçe'de Asamoah sesleri

İtalyanlar resmen duyurdu: Fenerbahçe'de Asamoah sesleri

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Futbolda bu sezon da umduğunu bulamayan Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde bir numaralı gündem olan sol bek transferi için flaş bir gelişme yaşandı.

Hürriyet'in haberine göre İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Kwadwo Asamoah'a resmi teklif yaptığını yazdı. Haberde 31 yaşındaki Asamoah'a 2 yıllığına Inter'de kazandığı maaşın aynısının Fenerbahçe tarafından teklif edildiği belirtildi. Asamoah Inter'den yıllık 2.3 milyon euro kazanıyor.

Öte yandan Kwadwo Asamoah ile İngiltere Premier Lig ekibi Watford'un da ilgilendiği ifade ediliyor.

Bu sezon Inter formasıyla ligde yalnızca 8 maça çıkan Asamoah'ın takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

Asamoah'ı bir dönem Galatasaray transfer etmek için çok çaba sarf etmiş fakat başarılı olamamıştı.

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İtalyanlar resmen duyurdu: Fenerbahçe'de Asamoah sesleri
İtalyanlar resmen duyurdu: Fenerbahçe'de Asamoah sesleri

İtalyanlar resmen duyurdu: Fenerbahçe'de Asamoah sesleri

Futbolda bu sezon da umduğunu bulamayan Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde bir numaralı gündem olan sol bek transferi için flaş bir gelişme yaşandı.

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