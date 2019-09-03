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  3. İtalyanlar Medel'i yere göğe sığdıramadı: 3 kişilik oynuyor

İtalyanlar Medel'i yere göğe sığdıramadı: 3 kişilik oynuyor

İtalyanlar Medel'i yere göğe sığdıramadı: 3 kişilik oynuyor

SPAL maçında oynadığı futbolla tam not alan Medel, Bologna taraftarlarının sevgilisi haline geldi.

TM Dijital Haber Merkezi

Eric Pulgar’ı Fiorentina’ya gönderdikten sonra yıldız futbolcunun yerini doldurabilecek kalite bir orta saha arayan Bologna, Beşiktaş’ın tecrübeli ismi Gary Medel’i kadrosuna katmıştı.

'MEDEL 3 KİŞİLİK OYNUYOR'

Sinisa Mihajlovic’in şiddetle istediği Şilili oyuncu ligin ikinci haftasında oynanan SPAL maçında 81 dakika sahada kalırken, Medel’in gösterdiği muhteşem performans İtalyanları mest etti. 1-0 biten mücadelede Danilo - Denswil’in önünde takımı yönlendiren ve tecrübesiyle arkadaşlarına yardımcı olan Medel, Çizme basınından tam not alırken, 32 yaşındaki futbolcu için ‘Pulgar’ı unutturdu’ ifadeleri dikkatlerden kaçmadı. İki haftada 4 puan alan Bologna, Medel transferinde tam isabet sağlarken savaşçı oyuncu hakkında ‘Üç kişilik oynadı’ yorumları da mavi kırmızılı taraftarları bir hayli memnun etti.

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