İtalyanlar Medel'i yere göğe sığdıramadı: 3 kişilik oynuyor

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Eric Pulgar’ı Fiorentina’ya gönderdikten sonra yıldız futbolcunun yerini doldurabilecek kalite bir orta saha arayan Bologna, Beşiktaş’ın tecrübeli ismi Gary Medel’i kadrosuna katmıştı.

'MEDEL 3 KİŞİLİK OYNUYOR'

Sinisa Mihajlovic’in şiddetle istediği Şilili oyuncu ligin ikinci haftasında oynanan SPAL maçında 81 dakika sahada kalırken, Medel’in gösterdiği muhteşem performans İtalyanları mest etti. 1-0 biten mücadelede Danilo - Denswil’in önünde takımı yönlendiren ve tecrübesiyle arkadaşlarına yardımcı olan Medel, Çizme basınından tam not alırken, 32 yaşındaki futbolcu için ‘Pulgar’ı unutturdu’ ifadeleri dikkatlerden kaçmadı. İki haftada 4 puan alan Bologna, Medel transferinde tam isabet sağlarken savaşçı oyuncu hakkında ‘Üç kişilik oynadı’ yorumları da mavi kırmızılı taraftarları bir hayli memnun etti.