İtalyanlar flaş haber olarak geçti: Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen corona virüs pandemisi Avrupa'da özellikle İtalya'yı derinden sarstı. Ülkede her gün yüzlerce kişi hayatını kaybederken yeni vakaların sayısı da gün geçtikçe artıyor. İtalya'nın sağlık sistemi ise şu an çökmüş durumda. Yaşı daha genç olanlara tedavide öncelik veriliyor.
Corona virüs ülkenin her alanını olduğu gibi futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Futbol kulüpleri maaş dengesinin sağlamakta zorluk çekiyor. Roma'da bu kulüplerin başında geliyor. Milli yıldız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Sarı Kırmızılı ekip flaş bir karar aldı.
Calciomercato'nun haberine göre, corona virüsten maddi anlamda olumsuz etkilenen Roma'da satılacaklar listesinin en başına Cengiz Ünder yazıldı.
Haber, 'Corona virüsten etkilenen Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder' olarak servis edildi.
Daha önce İtalyan basınında bazı Bundesliga ve Premier Lig ekiplerinin Cengiz'i yakın takibe aldığı hatta temaslara başladığı ifade edilmişti. Roma'nın bu kararının ardından milli yıldızın İtalya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Everton kulübüne yakınlığıyla bilinen liverpoolecho da geçtiğimiz günlerde servis ettiği hasberde Everton menajeri Carlo Ancelotti'nin Cengiz Ünder'i transfer listesinin ilk sırasına yazdığını iddia etmişti.
Roma, Medipol Başakşehir'den 14 milyon euro + bonus maddeleriyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için en az 30 milyon euro talep ediyor.
Corona virüs sebebiyle ara verilen liglere dönülmesi ve transfer döneminin açılmasıyla birlikte Cengiz Ünder için resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Cengiz Ünder, Roma'da bu sezon toplamda 20 maça çıkarak 3 gol kaydetti.
(Takvim)
Dünya üzerinde koronavirüsten etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan İtalya'da futbol da olumsuz yönde etkilendi. Ülke basınında çıkan habere göre, salgının ekonomik etkilerini derinden hisseden Serie A devi Roma, ederi yüksek oyuncuları satma kararı aldı. Bu doğrultuda hareket eden başkent ekibi, listenin ilk sırasına Cengiz Ünder'i yazdı. Calciomercato, konuyla geçtiği haberde “Koronavirüsten etkilenen Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder” ifadesini kullandı.
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