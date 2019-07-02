İtalyanlar duyurdu! 'Okaka, Galatasaray'a imza atacak'

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Bir yandan Diagne’yi satamaya çalışan Galatasaray diğer yandan Vedat Muric için girişimlerini hızlandırsa da İtalyan basınında çıkan haber sarı kırmızılı camianın yönünü bir anda değiştirdi.

OKAKA İTALYA'DAN İNGİLTERE'YE ORADAN GALATASARAY'A...

Geçtiğimiz sezon kümede kalabilmek için devre arasında transfer yatırımı yapan ve Watford’dan Okaka’yı kadrosuna katan Udinese’nin bu sezon forvet hattına Palermo forması giyen Nestorovski’yi alacağı belirtilirken, Serie A kulübünün Okaka’yı İngiltere’ye geri göndereceği, 29 yaşındaki oyuncunun Premier Lig’de kalmayıp Galatasaray’a imza atacağı iddia edildi.

16 MAÇTA 6 GOL ATINCA İŞLER DEĞİŞTİ

Ocak ayında Udinese’ye gelmesine rağmen 16 maçta 6 gol 1 asist yaparak İgor Tudor’a hayat veren Stefano Okaka sergilediği başarılı performansla Fatih Terim’in dikkatini çekerken, Nijerya asıllı futbolcunun kiralama bedelinin sadece 500 bin Euro olması Galatasaray’ı bu transferde bir hayli iştahlandırıyor. Daha önce de adı sık sık Süper Lig devleriyle anılan Okaka’nın İtalya’da kısa sürede Udinese’ye yaptığı katkı ayakta alkışlanırken, başarılı forvetin son iki haftada 4 gol atması takdir topladı.