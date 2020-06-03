İtalyanlar duyurdu: Cengiz Ünder'e Bayern Münih talip!

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Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi

Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert cevap: ‘Talihsizliktir‘ Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert cevap: ‘Talihsizliktir‘ Beşiktaş Kulübü, 1986-1987 sezonunun kendi adına tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvurunun ardından, Galatasaray Kulübü'nün yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

İtalyanlar duyurdu: Cengiz Ünder'e Alman devi talip! İtalyanlar duyurdu: Cengiz Ünder'e Alman devi talip! Serie A ekibi AS Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Bayern Münih ve RB Leipzig'in talip olduğu iddia edildi.

Premier Lig'in başlamasına ramak kala yeni korona vakası! Premier Lig'in başlamasına ramak kala yeni korona vakası! Koronavirüs nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Ligi'nde bugün yapılan kulüp personeli ve futbolculara yapılan test sonuçları belli oldu. Bir kulüpten bir kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı, bu kulübün ise hangisi olduğu söylenmedi.

Galatasaray'ın yeni transferi resmen açıklandı Galatasaray'ın yeni transferi resmen açıklandı Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kara haberi başkan verdi! 3 dönem transfer yasağı Kara haberi başkan verdi! 3 dönem transfer yasağı Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Atletico Madrid'in Landry N'Guemo ve Bernard Mensah'ın bonservis sorunu sebebiyle kendilerini FIFA'ya şikayet ettiğini ve transfer yasağı cezası alabileceklerini söyledi.