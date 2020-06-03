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aksam.com.tr
  • 03 Haziran 2020 Çarşamba 19:43
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İtalyanlar duyurdu: Cengiz Ünder'e Bayern Münih talip!

İtalyanlar duyurdu: Cengiz Ünder'e Bayern Münih talip!

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Serie A ekibi AS Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Bayern Münih ve RB Leipzig'in talip olduğu iddia edildi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Bayern Münih, 22 yaşındaki Cengiz Ünder ile ilgileniyor. Bayern'in yanı sıra Leipzig ve Everton'ın da milli futbolcunun durumunu takip ettiği ifade edildi.

30 MİLYON EURO

Aynı haberde Cengiz Ünder ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Roma'nın, milli futbolcuyu 30 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayacağı vurgulandı.

BAYERN'İN KARARI BELİRLEYİCİ

Alman devi Bayern Münih'in koronavirüs salgınından dolayı gelirlerin düşmesi sebebiyle transferde frene basacağı söyleniyordu. Yaz transfer döneminde Bayern'in alacağı karar, Cengiz Ünder'in geleceği adına büyük öneme sahip olacak. (Hürriyet)

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Serie A ekibi AS Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Bayern Münih ve RB Leipzig'in talip olduğu iddia edildi.

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