İtalyanlar duyurdu: Cengiz Ünder'e Bayern Münih talip!

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Bayern Münih, 22 yaşındaki Cengiz Ünder ile ilgileniyor. Bayern'in yanı sıra Leipzig ve Everton'ın da milli futbolcunun durumunu takip ettiği ifade edildi.
30 MİLYON EURO
Aynı haberde Cengiz Ünder ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Roma'nın, milli futbolcuyu 30 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayacağı vurgulandı.
BAYERN'İN KARARI BELİRLEYİCİ
Alman devi Bayern Münih'in koronavirüs salgınından dolayı gelirlerin düşmesi sebebiyle transferde frene basacağı söyleniyordu. Yaz transfer döneminde Bayern'in alacağı karar, Cengiz Ünder'in geleceği adına büyük öneme sahip olacak. (Hürriyet)
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Beşiktaş Kulübü, 1986-1987 sezonunun kendi adına tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvurunun ardından, Galatasaray Kulübü'nün yaptığı açıklamaya yanıt verdi.
Serie A ekibi AS Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Bayern Münih ve RB Leipzig'in talip olduğu iddia edildi.
Koronavirüs nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Ligi'nde bugün yapılan kulüp personeli ve futbolculara yapılan test sonuçları belli oldu. Bir kulüpten bir kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı, bu kulübün ise hangisi olduğu söylenmedi.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Atletico Madrid'in Landry N'Guemo ve Bernard Mensah'ın bonservis sorunu sebebiyle kendilerini FIFA'ya şikayet ettiğini ve transfer yasağı cezası alabileceklerini söyledi.
Bülent Uygun'un eski takımı Al Gharafa, Galatasaray'a Sofiane Feghouli transferi için kulüp tarihinin rekoru olarak kabul edilen 8 milyon euro önerdi.