İtalyanlar Başakşehir'in yeni hocasını duyurdu

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gitmeye hazırlanmasının ardından hoca arayışları devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Avcı için bugün turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geleceği öğrenilirken İtalyan medyasından flaş bir iddia geldi.

Tutto Mercato'da yer alan habere göre İstanbul ekibi, İtalyan teknik direktör Andrea Stramaccioni'yi yarın İstanbul'a getirecek. Son olarak Sparta Prag'ı çalıştıran ve yaklaşık 1.5 sezondur boşta olan 43 yaşındaki çalıştırıcının Başakşehir'le masaya oturacağı kaydedildi. Daha önce Inter, Udinese ve Panathinaikos'u da çalıştıran Stramaccioni ile İran'ın İstiklal ekibinin de devrede olduğu ancak Başakşehir'in devreye girmesi sonrası ibrenin İstanbul ekibine kaydığı ifade edildi.

BİLİC DE KONUŞULMUŞTU

Başakşehir'in teknik direktörlüğü için geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Slaven Bilic'in de adı geçmişti. Hırvat çalıştırıcının İstanbul ekibiyle masaya oturduğu konuşulsa da resmi bir açıklama henüz gelmedi.

(HT)