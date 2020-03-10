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aksam.com.tr
  • 10 Mart 2020 Salı 22:11
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  • 10 Mart 2020 Salı 22:11

İtalyan takımlarının Avrupa kupası maçları ertelendi

İtalyan takımlarının Avrupa kupası maçları ertelendi

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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), İtalyan takımlarının yer aldığı bütün Avrupa kupası maçlarını erteledi.

CEV'den yapılan açıklamaya göre, ertelenen maçlar arasında rakipleri İtalyan olan Türk takımları kadınlarda Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA ve erkeklerde Galatasaray HDI Sigorta'nın karşılaşmaları da bulunuyor.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek Türk takımlarından Fenerbahçe Opet, Igor Gorgonzola Novara ile, Eczacıbaşı VitrA da Savino Del Bene Scandicci ile 18-19 Mart tarihlerinde Slovenya'nın Maribor şehrinde karşılaşacaktı.

Galatasaray HDI Sigorta ise Erkekler CEV Kupası yarı finalinde eşleştiği Leo Shoes Modena ile 18-19 Mart'ta İstanbul'da, 25-26 Mart'ta İtalya'da mücadele edecekti.

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