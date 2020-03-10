İtalyan takımlarının Avrupa kupası maçları ertelendi

CEV'den yapılan açıklamaya göre, ertelenen maçlar arasında rakipleri İtalyan olan Türk takımları kadınlarda Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA ve erkeklerde Galatasaray HDI Sigorta'nın karşılaşmaları da bulunuyor.
Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek Türk takımlarından Fenerbahçe Opet, Igor Gorgonzola Novara ile, Eczacıbaşı VitrA da Savino Del Bene Scandicci ile 18-19 Mart tarihlerinde Slovenya'nın Maribor şehrinde karşılaşacaktı.
Galatasaray HDI Sigorta ise Erkekler CEV Kupası yarı finalinde eşleştiği Leo Shoes Modena ile 18-19 Mart'ta İstanbul'da, 25-26 Mart'ta İtalya'da mücadele edecekti.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fenerbahçe Yöneticisi Semih Özsoy, açıklamalarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile "Kulüplerimize çağrımız ivedilikle gündemlerinden MHK'yı çıkartmaları, maksadını aşan açıklamalardan kaçınmaları ve bir an önce sahaya dönmeleridir" dedi.
BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Almanya ile İtalya A milli takımları arasında 31 Mart'ta yapılacak hazırlık maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.
Koronavirüsün etkisi sporu da etkilemeye devam ederken, UEFA ile birçok federasyon maçları seyircisiz oynama kararı aldı, bazı ülkelerde ise maçlar ertelendi.
Avrupa'da yayılmaya devam eden Koronavirüs spora darbe vurma devam ediyor... Avusturya Futbol Federasyonu, liglerin 2 hafta durdurulmasına karar verdi.
A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.