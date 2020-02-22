İtalyan futbolunda Koronavirüs paniği! Maçlar ertelenmeye devam ediyor

İtalyan futbolu, korona virüsü nedeniyle büyük bir tehlike altında. Ülkede 24 saat içerisinde efekte insan sayısı 17 oldu.

Dünyada 2 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan korona virüsünden İtalya futbolu da olumsuz etkileniyor.

Şu ana kadar 42 amatör maçın ertelendiği İtalya'da, yarı profesyonel lig olan Serie D'de de tüm maçlar ertelendi. Bu sabah Serie C'de oynanması planlanan Piacenze - Sambenedettese maçı da virüs nedeniyle başka bir zamana tehir edildi.

Serie B'de Ascoli - Cremonese maçı da yerel otoriteler tarafından virüs nedeniyle ertelendi. Yine Serie B'de oynanması planlanan Pisa - Venezia maçının ertelenmesi gündemde...

AMATÖR FUTBOLCU, KARANTİNA ALTINDA

İtalyan hükümeti, korona virüsü için 'sıfır tolerans' kararı aldı.

İtalya'da amatör futbol oynayan 38 yaşındaki Lodi'nin virüs taşıdığı şüphesi nedeniyle tüm bölgesel maçlar ertelendi.

Çin'den gelen ve korona virüs belirtileri taşıyan ancak testleri negatif çıkan Lodi, virüsün 1 aylık kuluçka süresi nedeniyle karantina altında tutuluyor.

MILAN, INTER, BRESCIA, ATALANTA VE VERONA TEHLİKEDE

İtalya'da korona virüsün tespit edildiği bölgeler ise Lombardiya ve Veneto oldu.

Lombardiya bölgesinden Serie A'da Milan, Inter, Brescia, Atalanta takımları bulunuyor. Veneto bölgesinden ise Hellas Verona, Serie A'da mücadele ediyor.

İTALYA'YI KORONA VİRÜS VURDU!

Kovid-19 salgını dolayısıyla vaka sayısının bir günde çift haneli sayılara ulaştığı ülkenin kuzeyinde tedavi gören 78 yaşındaki erkek hastanın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, İtalyan ANSA ajansına yaptığı açıklamada, Padavo kentinde koronavirüs testlerinden geçirilen ve sonuçları bugün kesinleşen 2 kişiden biri olan 78 yaşındaki emekli duvar ustasının 10 gündür tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde öldüğünü açıkladı. Zaia, hastayı başka bir hastaneye sevk etmeyi düşündüklerini ancak buna zamanın yetmediğini de ifade etti.

Diğer yandan, Brüksel'de bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi çıkışında basınına konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Yeni vakalar olmasına rağmen durum kontrol altında. Halkımız endişelenmemeli. Bir planımız var ve onu uyguluyoruz." ifadesini kullandı. Conte, Brüksel'deki zirvenin ardından gece yarısı acil durum değerlendirmesi için Roma'da Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne giderken, burada yaptığı açıklamada ise "Gerekli tüm önlemler alındı, gerekirse başka önlemler de almaya hazırız." dedi.

Sağlık Bakanı Roberto Sperenza da salgından ilk ölüm hadisesinin yaşandığı Veneto Bölgesi için salgını sınırlı alanda tutmaya dönük yeni bir yönetmelik üzerinde çalıştıklarını söyledi.

İTALYA'DA 1 GÜNDE 17 VAKA!

Ülkenin kuzeyinde bir süredir test ve tetkikleri devam eden 17 kişide Kovid-19 vakası olduğu kesinleşmişti. Özellikle Lombardiya Bölgesi'nde küçük ölçekli 10 yerleşim yerinde 5'i sağlık görevlisi olmak üzere 15 kişide, Veneto Bölgesi'nde de 2 kişide Kovid-19 salgını olduğu bilgisi cuma akşam saatlerinde netleşmişti. Bu bilginin ardından kısa süre sonra Veneto Bölgesi'nde tedavi gören 2 kişiden biri olan 78 yaşındaki hastanın öldüğü haberi, İtalya'da salgın nedeniyle ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Lombardiya Bölgesi'ndeki vakalarla, ülke genelinde bir anda fırlayan vakalar sonrasında Sağlık Bakanı Sperenza, bölgenin başkenti Milano'da yaptığı basın toplantısında, aldıkları önlemler kapsamında; 10 yerleşimde tüm kamu etkinlikleri ve okul faaliyetlerinin bir hafta süreyle askıya alındığını duyurmuştu. Kovid-19'un hızlı şekilde yayılmasına yol açan kişinin Lombardiya'nın Codugno beldesinde 38 yaşındaki bir İtalyan olduğu, söz konusu kişinin Çin'den gelen iş arkadaşlarıyla görüştüğü ve daha sonra karısı ve halı sahadaki takım arkadaşı olmak üzere etrafındakilere virüsü bulaştırdığı belirtilmişti.

İtalya'nın kuzeyinde dün ortaya çıkan yeni vakalar dışında, Roma'da 2'si Çinli, 1'i Çin'den getirilen İtalyan olmak üzere 3 kişinin Kovid-19 dolayısıyla tedavileri devam ediyor.