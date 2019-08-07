İtalyan devinden genç yıldıza 50 milyon Euro

Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı kadrosna katmasına karşın Nicolas Pepe ve James Rodriguez transferlerinde mutlu sona ulaşamayan Napoli, rotasını Brezilya'ya kırdı.
Brezilya basınında yer alan habere göre; Napoli, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Everton Soares için Gremio'ya 30 milyon euro teklif etti.
60 MİLYON EURO İSTİYOR
Brezilya ekibinin, Everton için 50 milyon euro talep ettiği belirtildi ve oyuncunun serbest kalma bedelinin 60 milyon euro olduğu bilgisi verildi.
Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin Gremio'nun yetkilileriyle görüşmelerini sürdürdüğü ve teklifi 40 milyon euroya kadar yükseltebileceği kaydedildi.
Brezilya Milli Takımı ile Copa America 2019'u kazanan Everton Soares, Gremio formasıyla çıktığı 148 maçta 38 gol atıp 10 asist yaptı.
(Sporx)
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