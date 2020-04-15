İtalyan devi Vedat Muriqi için İstanbul'a geliyor

Bu sezonun ne zaman biteceği bile belirsiz. Ancak Vedat Muriç için şimdiden yarış kızıştı. Yıldız futbolcunun menaceri Haluk Canatar, Arnavut kökenli Muriç’in, kültürel bağlar nedeniyle İtalya’ya sıcak baktığını söyledi. İngiliz basını ise Mourinho’nun çok istediği 25 yaşındaki oyuncu için Tottenham’ın cazip bir teklif yapacağını yazdı. Ancak Lazio’nun Vedat Muriç’i kaptırmaya hiç niyeti yok.
Tare, en büyük koz
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Mavi-Beyazlılar, salgın sonrası hayatın normale dönmesiyle birlikte transfer avına çıkacak. Buna göre sportif direktör İgli Tare’nin ilk durağı İstanbul olacak. Haberlerde, pazarlık konusunda uzman olan ve Doğu Avrupa ile Türkiye pazarını yakından tanıyan Arnavut sportif direktör, Lazio’nun en büyük kozu olacak.
Talep 25 milyon Euro
İgli Tare’nin, Fenerbahçe ile yapacağı görüşmede masaya 20 milyon Euro’luk teklifle oturacağı öne sürüldü. Fenerbahçe Yönetimi’nin Muriç için bonservis talebi 25 milyon Euro. Tottenham’ın da resmi teklifte bulunmasıyla birlikte yıldız futbolcuyu isteyen takımların bu rakama çıkması bekleniyor.
(Fanatik)
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