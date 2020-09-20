İtalyan devi Roma Vida için İstanbul'da

Dün akşam oynanan karşılaşmada Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaşta iç transfer hareketliliği devam ediyor.
Kadrosuna takviye yapmak için harcama limitleri konusunda ince eleyip sık dokuyan yönetim, yeni transferler için takımdaki yüksek maliyetli oyuncuları göndermenin planlarını yapıyor.
Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma, Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida için siyah beyazlıların kapısını çaldı. Roma, bedavaya almak istediği tecrübeli oyuncu için 3 milyon euro artı bonuslar olmak üzere 3 senelik bir sözleşme önerdi. Kontrat süresini Vida'nın tercihine bırakan İtalyanlar, Hırvat yıldızın kararını bekliyor.
Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Vida'nın ise, Türkiye'den ayrıldıktan sonra yüklü bir kazanç için Arap yarım adasını tercih edebileceği belirtiliyor. Ekonomik şartların oluşması durumunda ise Roma'ya "Evet" deme ihtimali de var.
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah Beyazlıların Hırvat yıldızı Vida'ya İtalyan devinden teklif geldi.
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta sezonu açıyor. Siyah-beyazlılar, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer görüşmelerinin sürdüğünü ve bu hafta içinde forvet takviyesini büyük ihtimalle açıklayacaklarını söyledi.
Süper Lig'in ikinci hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor.
Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın TAV Airport Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı. Dilmen, Bernard Mensah'ın performansını değerlendirirken; Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare'ye de dikkat çekti.
Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.