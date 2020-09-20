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aksam.com.tr
  • 20 Eylül 2020 Pazar 09:58
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İtalyan devi Roma Vida için İstanbul'da

İtalyan devi Roma Vida için İstanbul'da

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Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah Beyazlıların Hırvat yıldızı Vida'ya İtalyan devinden teklif geldi.

Dün akşam oynanan karşılaşmada Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaşta iç transfer hareketliliği devam ediyor.

Kadrosuna takviye yapmak için harcama limitleri konusunda ince eleyip sık dokuyan yönetim, yeni transferler için takımdaki yüksek maliyetli oyuncuları göndermenin planlarını yapıyor.

Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma, Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida için siyah beyazlıların kapısını çaldı. Roma, bedavaya almak istediği tecrübeli oyuncu için 3 milyon euro artı bonuslar olmak üzere 3 senelik bir sözleşme önerdi. Kontrat süresini Vida'nın tercihine bırakan İtalyanlar, Hırvat yıldızın kararını bekliyor.

Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Vida'nın ise, Türkiye'den ayrıldıktan sonra yüklü bir kazanç için Arap yarım adasını tercih edebileceği belirtiliyor. Ekonomik şartların oluşması durumunda ise Roma'ya "Evet" deme ihtimali de var.

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Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah Beyazlıların Hırvat yıldızı Vida'ya İtalyan devinden teklif geldi.

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