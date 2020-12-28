İtalyan devi Mesut Özil için devreye girdi

Juventus'a yakınlığıyla bilinen Torino merkezli Tuttosport gazetesi, Juventus'un yıldız futbolcu için Arsenal ile görüştüğünü duyurdu.
Juventus, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki futbolcuyu 6 aylığına İngiliz ekibinden kiralamak istiyor. Torino ekibi, oyuncunun Arsenal'daki 6 aylık ücretinin yarısını ödeyerek transferi bitirmek istiyor. Bu da yaklaşık 4 milyon euro'luk bir ücrete karşılık buluyor.
Arsenal transfere sıcak bakıyor
Arsenal yönetimi ise bir an önce takımdan göndermek istediği Mesut Özil için Juventus'un bu teklifine sıcak bakıyor. Transfer gerçekleşirse Mesut Özil sezonun ikinci yarısında, yıllar sonra yeniden Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyecek.
Arsenal'da bu sezon hem Premier Lig hem de Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan 32 yaşındaki futbolcu Mart ayından bu yana maça çıkmıyor. Mesut Özil, Londra ekibinden yıllık 18,2 milyon euro kazanıyor.
Yeni sözleşme imzalamak istediğini yönetime bildiren Younes Belhanda, 3,35 milyon euroluk maaşında da 1 milyon euro indirime gideceğini dile getirdi ancak yönetim bu talebe son derece soğuk bakarken oyuncuya cevap dahi verilmedi.
DETAY
• Sezon başında Galatasaray yönetiminin pandemi nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren Belhanda ve menajeri yeni kontrat için bu kez bizzat kendileri fiyat düşürdü.
• 2,3 milyon euro isteyen ve yüzde 30 indirim yaptığı garanti ücretinin kabul edilmesi halinde imzaları atmaya hazır olduğunu belirten Belhanda ve menajeri bu görüşmede istediği yanıtı alamadı.
• Belhanda'nın bu talebine sarı kırmızılılar yanıt dahi vermedi.
Süper Lig'e geçen sezon damga vuran Cisse, Sosa ve Novak'ın bu yıl henüz istenen noktaya ulaşmaması konusunda telaş yapılmıyor. Sezon başı kampını kaçıran ve yoğun fikstürde dalgalanmalar yaşayan 3 yıldız için sabır isteniyor.
Stoper bölgesinde sorun yaşayan F.Bahçe, Laziolu Radu'yu gözüne kestirdi. İtalyanlar bu girişimi doğruladı
Galatasaray'ın son haftalardaki parlayan yıldızı Oğulcan Çağlayan'ın 7 yıl sonra Galatasaray'a dönüş hikayesi Yeşilçam filmlerinin senaryosunu aratmayacak cinsten.
Beşiktaş'ta annesi vefat ettiği için Kamerun'a giden Vincent Aboubakar'ın yerine bu akşamki Sivasspor maçında forma giymesine kesin gözüyle bakılan Cyle Larin'in durumunun şüpheli olduğu ortaya çıktı. Kanadalı futbolcunun Ankaragücü maçında aldığı darbe sebebiyle sağ gözünün epey şiştiği ve oyuncunun görmekte güçlük çektiği öğrenildi.
Galatasaray Yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Akbaba'ya indirimli yeni sözleşme önerecek