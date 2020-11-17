İtalyan basınından Yusuf Yazıcı için Lazio iddiası

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Lazio, Sergej Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacak.

CalcioMercato'nun haberine göre, İtalyan ekibi, Sergej Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde yerini 23 yaşındaki milli yıldız ile doldurmak istiyor. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, uzun süredir takip ettiği Yusuf Yazıcı ile 2019 yaz transfer döneminde de ilgilenmişti.



Bu sezon Lazio formasıyla 12 maça çıkan Yusuf Yazıcı 7 gol attı, 1 asist yaptı.