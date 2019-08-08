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  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:20
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  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:10

İtalyan basınından Kolarov yorumu: Kesin olarak Roma'da kalıyor

İtalyan basınından Kolarov yorumu: Kesin olarak Roma'da kalıyor

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Fenerbahçe’nin bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Kolarov hakkında İtalyan basınından Sarı-Lacivertlileri üzecek bir yorum geldi.

İtalya'nın Il Romanista gazetesinden Roma Muhabiri Dario Moio, Sırp futbolcunun transferi hakkında, "Kolarov, Bilbao karşısında çok iyi bir performans sergiledi. İyi performansını güzel bir golle süsledi. Bu saatten sonra artık ‘Kolarov, kesin Roma’da kalıyor’ diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Çarşamba akşamı Roma ile Athletic Bilbao arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında Kolarov, 59. dakikada takımının ilk golüne imza atmıştı.

Kolarov, 2-2 biten karşılaşmanın ikinci yarısında Florenzi'nin yerine oyuna girmişti.

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