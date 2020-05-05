İtalyan basınına göre Vedat Muriqi, Lazio'nun listesinde...

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Süper Lig ekibi şokta! 'Bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı' Süper Lig ekibi şokta! 'Bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı' MKE Ankaragücü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Karar zirvesi bugün Karar zirvesi bugün TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle bugün görüştükten sonra futbolun rotası belirlenecek. Liglerin tamamlanması temmuzu bulacak.

AKŞAM Özel Röportaj: Efsane ateşi Kıbrıs'ta yandı AKŞAM Özel Röportaj: Efsane ateşi Kıbrıs'ta yandı Ali Kemal Denizci, Barış Kupası'nı kazanmanın Trabzonspor için milat olduğunu söyledi: “1974'te Kıbrıs'ta Barış Kupası düzenlendi. Galatasaray, Beşiktaş ve Kıbrıs Karması katıldı. İyi oynayarak ve Galatasaray ile Beşiktaş'ı yenerek kupayı aldık. Bu, şampiyonluklar için dönüm noktası oldu.”

Saha kenarına kutu konulsun Saha kenarına kutu konulsun Prof. Dr. Osman Zeki Gümrü'den ‘Tükürme ve sümkürme' konusunda TFF'ye öneri: “Saha dışında bunun için özel yerler ayrılması gerekiyor. İki kale arkasında veya iki yedek kulübesi arasında olmalı. Protokoldeki ‘Saha dışı' herhangi bir yer olmamalı. Çünkü buralara basan insanlar, onu sahaya sokabilir.”

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi Sadece Marcelo Saracchi'yi kadroda tutacak olan Galatasaray, beş bek oyuncusundan dördünü gönderecek. Sağda Mariano, Martin Linnes ve Şener Özbayraklı, solda da Yuto Nagatomo'ya elveda denilecek. Öte yandan Olympiakos ile kontratı biten sağ bek Omar Elabdellaoui ile 1.5 milyon Euro'ya şimdiden anlaşıldı

Bjelica kolları sıvadı! 7 transfer ve yeni sistem... Bjelica kolları sıvadı! 7 transfer ve yeni sistem... Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertli yönetimden 5 mevkiye toplam 7 transfer istedi. Hırvat hoca, Kanarya'ya 4-3-3 sistemini oynattıracak. Hırslı ve agresif bir hoca olan Bjelica, Fenerbahçe'yi kanat organizasyonları ve hücum futboluyla uçuracak.