SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Laurent Blanc kararını verdi Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Laurent Blanc kararını verdi Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlar sonrası yollarını ayırdığı Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki isim Laurent Blanc'tı... ESPN'nin haberine göre, Fransız antrenör kararını verdi işte detaylar...

İtalyan basını yazdı: Balotelli'nin bir sonraki adresi Türkiye İtalyan basını yazdı: Balotelli'nin bir sonraki adresi Türkiye İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Brescia'da forma giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılmayı kafasına koyan İtalyan oyuncu Mario Balotelli, İtalyan basınına göre ilk tercih olarak Galatasaray'ı belirledi.

Bülent Yıldırım: ‘Topun Caner'den çıktığına çok emindim‘ Bülent Yıldırım: ‘Topun Caner'den çıktığına çok emindim‘ Geçen sene Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi çok konuşulmuştu. Maçta taç kararı çok fazla tartışılmış ve taç sonrası Galatasaray'ın golü gelmişti. O maça dair karşılaşmanın hakemi eski FIFA kokartlı hakem Bülent Yıldırım'dan ise flaş bir itiraf geldi.

Şenes Erzik: ‘Torba bizi kalbimizden yaraladı‘ Şenes Erzik: ‘Torba bizi kalbimizden yaraladı‘ Ertuğrul Dilek'in MHK başkanlığı dönemindeki uygulamasını TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik böyle eleştirdi: “İlk defa olan bir şey hakemleri torbaya sokmak. Ertuğrul Dilek'e nasip olan bu olay bizi kalbimizden yaraladı. Kendisine de ‘Ben bu torba işini sevmedim.' dedim. Torbaya ne attığını biz nereden biliyoruz. İnsan eli.”

Galatasaraylı futbolcu ülkesine konuştu: ‘Ayrılıyorum‘ Galatasaraylı futbolcu ülkesine konuştu: ‘Ayrılıyorum‘ Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Mariano Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Ayrılığa hazırlanan yıldız futbolcu ülkesi Brezilya'ya döneceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor Fenerbahçe'de yeni sezonla birlikte futbol yapılanması da değişiyor. Önceki iki sezonda Başkan Ali Koç'un zirvede olduğu Semih Özsoy'un iki, Comolli'nin ise üçüncü sırada yer aldığı bir futbol şeması söz konusuydu. Kaptan Emre Belözoğlu ile bu sistem rafa kalkıyor.