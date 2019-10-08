Serie A ekiplerinden Torino, Steven Nzonzi'yi istiyor

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Aslında ligde istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve 7 hafta sonunda 10 puan toplayan Torino’da transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, İtalyanların Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Steven Nzonzi’yle ilgilendiği öğrenildi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEMEZSE...

Kalesinde 7 haftada 10 gol gören ve orta saha hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Walter Mazzari’nin Fransız yıldız Nzonzi’yi istediği belirtilirken, Galatasaray’ın 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonunda yolların ayrılacağı ifade edildi. Sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi’ne gidememesi halinde Nzonzi’nin 3,250 bin euro’luk maaşından kurtulmak için oyuncuyu Roma’ya geri göndereceği vurgulanırken, iki İtalyan takımının (Roma – Torino) bu transfer için masaya oturacağı kaydedildi.

Şu anda defansın önünde Baselli’yi kullanan Mazzari, tecrübeli futbolcunun yanında Meite, Rincon ve Lukic gibi isimlere şans verse de başarılı teknik adamın Nzonzi transferiyle ön libero problemini aşmak istediği belirtildi.