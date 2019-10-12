İtalyan basını, Mohamed Elneny'nin Milan'a önerildiğini özel haber olarak duyurdu

Beşiktaş'ın büyük ümitlerle Arsenal’den kiraladığı Mohamet Elneny için İtalya’dan şok bir haber geldi. Beşiktaş’ta Gaziantep maçında gördüğü kırmızı kartla takımını 3 maç yalnız bırakan ve henüz istenileni tam olarak veremeyen Mısırlı oyuncu, İtalya Serie A'da zor günler yaşayan AC Milan’a önerildi. Çizmede yayım yapan Milan News isimli internet sitesi, FIFA Menajeri Sascha Empacher’in dün Casa Milan’ı ziyaret ettiğini ve içinde Elneny’nin de bulunduğu isimleri İtalyan devine teklif ettiğini yazdı.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

SİYAH-Beyazlı kulüple sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Elneny’i Milan’a teklif eden menajer Empacher, eski G.Saraylı Ozan Kabak ile Chelsea’nin Real Mallorca’ya kiraladığı Baba Rahman’ı da önerdi. Milano ekibinin bu öneriler karşısında nasıl bir tavır takınacağı bilinmiyor. İtalya’nın en güçlü kulüplerinden Milan’da alınan kötü sonuçlardan sonra görevden alınan Marco Giampaolo’dan boşalan teknik direktörlük görevine Stefano Pioli getirilmişti. Pioli’nin Ocak’ta yeni transferler istediği gelen haberler arasında yer alıyor.

(Güneş)