Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,927
  • 6,5766
  • 282.553
  • 111646
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. İtalyan basını, Milan ve Fenerbahçe'nin Rodriguez transferi için görüştüğünü duyurdu

İtalyan basını, Milan ve Fenerbahçe'nin Rodriguez transferi için görüştüğünü duyurdu

İtalyan basını, Milan ve Fenerbahçe'nin Rodriguez transferi için görüştüğünü duyurdu

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmaya çalıştığı iddia edilen Ricardo Rodriguez için konuşulan teklifler İtalyan basınına yansıdı.

Fenerbahçe'nin sol bek için istediği isimlerin başında gelen İsviçreli Ricardo Rodriguez'e yaptığı teklif İtalyan basınında ortaya çıktı.

İddialara göre pazarlık masasında bulunan Milan ve Fenerbahçe kulüplerinin ortak nokta bulmaya çalıştığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralama yöntemini önerdiği ancak Milan'ın devre arasında oyuncuyu göndermenin yollarını aradığı konuşuluyor.

Ayrıca iddialara göre Milan'ın Fenerbahçe'ye oyuncunun bonservisi için çektiği fiyat 8-9 milyon euro dolaylarında...

Bu sezon Milan'da sol bek pozisyonu için Abel Hernandez ile rekabet içine giren Rodriguez, oynadığı 5 maçta henüz skora katkı sağlamadı ve 388 dakika görev yaptı.

(Sporx)


Işın Karaca yeni bir aşka yelken açtı
'Defne'nin sesi yok'
'Bu saatten sonra anca kefen giyerim'
O şimdi asker
'Meryem için oyuncu olurum'
<p>Riyad´daki el-Milz Hayvanat Bahçesi´nde bir adam kaplanın saldırısına uğradı. Yetkililerin kaplan

Hayvanat Bahçesinde, Kaplan Adama Böyle Saldırdı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Türkiye'de bir ilk! Şekil değiştirebilen uçak kanadı yapıldı

MTV 2020 oranları nedir? İşte yeni MTV oranları listesi