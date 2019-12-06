İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Pedro ile ilgilendiğini duyurdu

İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giyen Pedro'nun Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edildi. İtalyan basınında da yer alan haberlere göre Fenerbahçe, İspanyol futbolcuyla ciddi bir biçimde ilgileniyor. Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcunun adı Inter, Milan ve Juventus'la da anılıyordu.

Fenerbahçe'nin de oyuncuya talip olduğu ve ocak ayında transfer için girişimde bulunacağı belirtildi.

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