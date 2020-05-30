İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Juan Jesus'u istediğini yazdı

Roma'nın savunma oyuncusu Juan Jesus, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında savaş çıkardı. İtalyan basınında yer alan haberlerde iki ezeli rakibin 28 yaşındaki stoperi transfer etmek istediği iddia edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Jesus için kıyasıya bir yarışa girdiği belirtildi.
FENERBAHÇE DAHA ISRARCI
Transferde önceliği stopere veren Fenerbahçe'nin Jesus için G.Saray'a göre daha ısrarcı olduğu iddia edildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın da çabuk pes etmeye niyetli olmadığı belirtildi. Jesus'un Roma ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için İtalyan ekibi, Brezilyalı oyuncuyu bu yaz satmak istiyor. Fener ve Cimbom gelişmeleri yakından takip ediyor.
BÜYÜK KAPIŞMA KAPIDA
Brezilyalı için karşı karşıya gelen iki ezeli rakip arasındaki kapışmanın ilerleyen dönemde daha da büyümesi bekleniyor. Savaştan hangi takımın galip çıkacağı merak ediliyor. F.Bahçe ve G.Saray'ın istediği Juan Jesus, bu sezon Roma'da sadece 4 resmi maçta görev yaptı. İtalyan ekibinde mutsuz olan Brezilyalı, takımdan ayrılmak istiyor.
ROMA DA MARCAO'YU İSTİYOR
G.Saray, Roma'dan Jesus'u transfer etmek isterken İtalyan ekibi de Cimbom'un Brezilyalı stoperi Marcao'yu yakından takip ediyor. Cimbom, birçok kulübün listesinde yer alan Marcao'yu 13 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyor.
(Takvim)
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hasan Ali Kaldırım'a, kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceği bildirildi. Milli oyuncu 30 Haziran itibariyle serbest kalacak. Hasan Ali'nin şimdiden kulüp arayışlarına başladığı da belirtildi.
Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cim-Bom, 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın bir süredir göndermek için baskı yaptığı Mariano'ya talip oldu. Brezilyalı sağ bekin, Sarı-Kırmızılılarla sözleşmesi 1 ay sonra sona eriyor.
Beşiktaş'ta yönetimin söz verdiği zammı bir türlü alamayan Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Milli futbolcunun yaptığı menajer değişikliği sonrası Sarı-Lacivertlilere transferinin önü açılırken Kanarya'nın takas yoluyla işi bitirmek istediği belirtiliyor. Beşiktaş bu teklifi kabul etmezse Fenerbahçe 2021 yazında transferi bedelsiz olarak gerçekleştirecek.
Beşiktaş, Hollanda ligi ekiplerinden Twente ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat Aitor Cantalapiedra ile ilgileniyordu. Konuyla ilgili konuşan oyuncunun menajeri Albert Botines, Beşiktaş'la görüştüklerini doğruladı ve “Başka bir talip daha var. O da Yunanistan'dan Panathinaikos. İki takımla da görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'la yapılan görüşmeler daha hızlı ilerliyor” dedi.
Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile kesin olarak anlaşma sağladı. İki futbolcuyla Fenerbahçe de ilgileniyordu.
Fenerbahçe'nin ciddi bir bonservis bedeliyle satmaya hazırlandığı Vedat Muriqi, Sarı-Lacivertlilere sol kanat tavsiyesinde bulundu. Kosovalı golcü, vatandaşı Elba Rashani'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Rashani'nin Odds BK ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.