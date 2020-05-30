İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Juan Jesus'u istediğini yazdı

İtalyan basını, Roma'nın satılık listesine koyduğu Juan Jesus için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğunu yazdı. Haberde, Sarı-Lacivertlilerin Brezilyalı stoper için daha ısrarcı olduğu detayı verildi.

Roma'nın savunma oyuncusu Juan Jesus, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında savaş çıkardı. İtalyan basınında yer alan haberlerde iki ezeli rakibin 28 yaşındaki stoperi transfer etmek istediği iddia edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Jesus için kıyasıya bir yarışa girdiği belirtildi.



FENERBAHÇE DAHA ISRARCI

Transferde önceliği stopere veren Fenerbahçe'nin Jesus için G.Saray'a göre daha ısrarcı olduğu iddia edildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın da çabuk pes etmeye niyetli olmadığı belirtildi. Jesus'un Roma ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için İtalyan ekibi, Brezilyalı oyuncuyu bu yaz satmak istiyor. Fener ve Cimbom gelişmeleri yakından takip ediyor.

BÜYÜK KAPIŞMA KAPIDA

Brezilyalı için karşı karşıya gelen iki ezeli rakip arasındaki kapışmanın ilerleyen dönemde daha da büyümesi bekleniyor. Savaştan hangi takımın galip çıkacağı merak ediliyor. F.Bahçe ve G.Saray'ın istediği Juan Jesus, bu sezon Roma'da sadece 4 resmi maçta görev yaptı. İtalyan ekibinde mutsuz olan Brezilyalı, takımdan ayrılmak istiyor.

ROMA DA MARCAO'YU İSTİYOR

G.Saray, Roma'dan Jesus'u transfer etmek isterken İtalyan ekibi de Cimbom'un Brezilyalı stoperi Marcao'yu yakından takip ediyor. Cimbom, birçok kulübün listesinde yer alan Marcao'yu 13 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyor.

(Takvim)