İtalyan basını, Fenerbahçe ve Antalyaspor'un Godfred Donsah'ı istediğini yazdı

Sarı Lacivertli kulübün Bologna forması giyen 23 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile ilgilendiği ve Antalyaspor'un da devrede olduğu belirtildi. İtalya'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilen Donsah'ın Parma ve Cagliari ile de görüşmelerde bulunduğu yazıldı

Bologna ile sözleşmesi 2022'de bitecek olan Donsah'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Cagliari'den 2016'da 5 milyon euroya alınan Donsah, bu sezon Serie A'da 5 maçta boy gösterdi. Teknik direktör Siniša Mihajlovic'in planları arasında yer almayan Donsah'ın sözleşmesi geçtiğimiz yıl, 2022'ye kadar uzatılmıştı

GELİRSE 5. GANALI OLACAK

Fenerbahçe ilk Ganalı futbolcu transferlerini 1999 yılında Gaziantepspor'dan yaptı. Sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunun başında Samuel Johnson ve Yaw Preko'yu kadrosuna dahil etmişti.

2005 yılında ise İtalyan temsilcisi Juventus'tan Ganalı futbolcu Stephen Appiah'ın transferi gerçekleştirildi. Andre Ayew, yaklaşık 11 yıl sonra Fenerbahçe forması giyen iGanalı oyuncu olmuştu, bu kez de Donsah gelişmesi yaşandı.

(Sporx)