İtalya'dan Vedat Muriqi iddiası! 'Ocak ayında imzalıyor'

Cittaceleste'de yer alan haberde, yıldız Lazio'nun yıldız santrforla ilgilendiği ve ocak ayında transferin gerçekleşebileceği öne sürüldü. Muriç'in fiziksel özelliklerinin de Inzaghi'nin talep ettiği özelliklere uyduğu belirtilen haberde, Kosovalı golcünün Fenerbahçe'de zirveye çıktığı ifade edildi.

Haberde Muriç'in sözleşmesinin 2023'te sona ereceğine, piyasa değerinin 8 milyon Euro civarında olduğuna ve Süper Lig'in en iyi golcüsü olduğuna dikkat çekildi.

VEDAT MURİÇ'İN FENERBAHÇE'YE TRANSFER SÜRECİ...

Sezon başında Vedat Muriç için gelen teklifleri değerlendiren Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan gelen 3 milyon 750 bin euro + 1 yıllık kiralık Ozornwafor teklifini yetersiz bularak reddetmişti. Çaykur Rizespor Kulübü başkanı Hasan Kartal, Galatasaray'ın teklifinin düşük olduğunu açıklamıştı.

Fenerbahçe ise Muriç için Çaykur Rizespor'a 4 oyuncu ve 6 milyon euro bonservis bedeli önerdi! 24 yaşındaki Kosovalı forvet için imkanları zorlayan Fenerbahçe'nin teklifi Çaykur Rizespor kulübü tarafından kabul edildi ve Kosovalı oyuncu sarı lacivertli formayı giydi. (Fotomaç)