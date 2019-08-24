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  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:24
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  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:05

İtalya'dan Gary Medel'e talip var

İtalya'dan Gary Medel'e talip var

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Serie A ekiplerinden Bologna'nın, Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali olduğu belirtilen Gary Medel'e İtalya'dan yeni bir talip çıktı.

Daha önce Fiorentina ile ismi anılan Gary Medel için bir başka Serie A ekibi Bologna'nın da devrede olduğu kaydedildi.

ORTA SAHA ARIYORLAR

Sky Italia'da yer alan habere göre; Bologna, Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgileniyor. Teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in orta sahaya takviye istediği ve Gary Medel transferine sıcak baktığı belirtildi.

32 yaşındaki Gary Medel'in, 2017 yılında geldiği Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

(Sporx)

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