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  3. İtalya'da skandal başlık! Irkçılığı gazete manşetine taşıdılar

İtalya'da skandal başlık! Irkçılığı gazete manşetine taşıdılar

İtalya'da skandal başlık! Irkçılığı gazete manşetine taşıdılar

İtalya'nın en önemli gazetelerinden Corriere dello Sport, Inter-Roma karşılaşmasının yer aldığı haberin fotoğrafında Lukaku ve Smalling'i kullanarak 'Kara Cuma' başlığını atarak adeta bir skandala imza attı.

İtalya'nın en önemli gazetelerinden Corriere dello Sport, Inter-Roma karşılaşmasının yer aldığı haberin fotoğrafında Lukaku ve Smalling'i kullanarak 'Kara Cuma' başlığını atarak adeta bir skandala imza attı.

Haberin detayında Lukaku ve Smalling'in Manchester United'da beraber forma giydiği bilgisine yer verilirken, cuma akşamı futbolseverlerin önemli bir karşılaşmayla haftaya başlayacakları vurgulandı.

İtalya'da birçok kez ırkçılığa maruz kalan Lukaku'nun özellikle manşet görselinde kullanılması dikkatlerden kaçmazken birçok kişi gazetenin ırkçılık yaptığı konusunda görüş birliğine vardı.

İşte gazetenin attığı o başlık;


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