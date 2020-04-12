İtalya'da olay koronavirüs çıkışı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Brescia'nın Başkanı Massimo Cellino, koronavirüs sebebiyle verilen ara hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ajansspor'da yer alan habere göre Cellino, "Sezon devam ederse takımın oynamasına izin vermeyeceğim. İsterlerse bizden puan düşürsünler. Tüm sorumlusu benim. Bunu herkes böyle bilsin" ifadelerini kullandı.
Hatırlanacağı gibi geride bıraktığımız dönemlerde Cellino, süreçle ilgili olarak UEFA'yı eleştirmiş ve sadece ekonomik çıkarlarını düşündükleri eleştirisini getirmişti.
Brescia, Covid-19 tehdidi sebebiyle lige verilen ara öncesinde oynadığı 26 maçta topladığı 16 puanla son sırada yer alıyor.
Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik adam Ersun Yanal sessizliğini bozdu. Türkiye'de artık futbolseverlik değil, skorseverliğin oluştuğunu söyleyen Yanal, önemli açıklamalarda bulundu.
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