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İtalya'da Milano derbisi Inter'in

İtalya'da Milano derbisi Inter'in

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 4. haftasındaki Milano derbisinde Inter, Milan'ı 2-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan haftanın önemli maçını, hakem Daniele Doveri yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da bulduğu gol pozisyonlarını değerlendiremedi.

Maçın 49. dakikasında konuk ekip Inter, Marcelo Brazovic ile 1-0 öne geçti.

78. dakikada mavi-siyahlı takım, Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, derbiden 3 puanla ayrılan taraf oldu ve puanını 12'ye yükseltti.

Derbiyi kazanan Inter, 4'te 4 yaparak, maç fazlasıyla Juventus'a kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı.

Ev sahibi olduğu derbiyi kaybeden Milan ise bu sezonki ikinci yenilgisini yaşadı, puan cetvelinde 6 puanla 9. sırada yer aldı.

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