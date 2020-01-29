  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 13:15
  • |
  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 13:18

İtalya'da manşetlerde Hakan Çalhanoğlu var: Milan'da Türk işi

İtalya'da manşetlerde Hakan Çalhanoğlu var: Milan'da Türk işi

Paylaş

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının İtalya Kupası’nda dün akşam Torino’yu 4-2 yenerek elediği maçta gösterdiği performansla İtalyan basını tarafından manşetlere çıkarıldı.

İtalya Kupası çeyrek final maçında, oyuna 81. dakikada dahil olan 90 1. dakikada attığı golle takımına önce eşitliği getiren (2-2) ardından uzatma devrelerinde attığı golle de (3-2) galibiyette büyük rol oynayan Çalhanoğlu için La Gazzetta dello Sport, “Milan'da Türk işi" manşetini attı.

Gazetenin haberinde, Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan İbrahimovic’in oyuna sonradan girip, maçı değiştirdiği ifade edildi. Gazete, 8 puan verdiği milli oyuncunun turu aralayan kişi olduğunu yazdı.

Corriere dello Sport gazetesi de iç sayfasında "Çalhanoğlu Show" başlığıyla verdiği maç haberinde, milli futbolcunun Milan’ı önce elenmekten kurtardığını ardından da turu getiren gollerden birini attığını belirtti.

Gazetenin haberinde, Çalhanoğlu’nun Bosnalı Krunic’in yerine girerek, o dakikaya kadar Bosnalı oyuncunun yapamadığını yaptığını yazdı.

Gazetenin maç değerlendirmesinde, Hakan Çalhanoğlu’na 7,5 puan verilirken, 25 yaşındaki milli oyuncunun, karşılaşmayı takımı adına çözdüğü ve Milan’a turu hediye ettiği belirtildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak

title

Saffet Akyüz: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta başarılı olamaz

title

Trabzonspor, '3 büyükler'e karşı son maçlardaki başarısını sürdürmek istiyor

Ünlü Sanatçı Bou Bou Niang´tan Kobe Bryant Çalışması

SPOR GÜNDEMİ

Sergen geldi ama yıldızlar gidiyor! Burak'a da yol göründü
Sergen geldi ama yıldızlar gidiyor! Burak'a da yol göründü

Sergen geldi ama yıldızlar gidiyor! Burak'a da yol göründü

Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz ve Mert Çetin için girişimlere başladı.

Arda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi kucak açtı
Arda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi kucak açtı

Arda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi kucak açtı

Galatasaray’a transferi olaylı bir şekilde gerçekleşmeyen Arda Turan’ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor istiyor.

İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve...
İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve...

İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve...

Galatasaray'da kendisine 'Kulüp bul' denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Süper Lig'in 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın kritik mücadelesi olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Sergen'de sıcak gelişme
Sergen'de sıcak gelişme

Sergen'de sıcak gelişme

Harcama limiti sıkıntısı sebebiyle henüz resmen açıklanamayan Sergen Yalçın’ın, Beşiktaş’ın bu sabah yapacağı idmana çıkamayacağı iddia edilmişti ancak başarılı teknik adam 1,5 saat gecikmeli olarak saat 13:00'te ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, Zajc ile bir taşla iki kuş vuracak
Fenerbahçe, Zajc ile bir taşla iki kuş vuracak

Fenerbahçe, Zajc ile bir taşla iki kuş vuracak

İtalyan ekibi Brescia'ya transfer olacak Miha Zajc'ın satışı ile 4 milyon Euro gelir elde edecek olan Fenerbahçe, bu gelirin üçte birini harcama limitine kaydıracak. Simon Falette'e lisans çıkartılabilecek.

Ergin Ataman: Kobe ile her konuda anlaşmıştık ancak olmadı
Ergin Ataman: Kobe ile her konuda anlaşmıştık ancak olmadı

Ergin Ataman: Kobe ile her konuda anlaşmıştık ancak olmadı

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, henüz 41 yaşındayken helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın NBA'deki lokavt döneminde Beşiktaş ile her konuda anlaştığını, Türkiye'de forma giymeyi istediğini ancak sponsorlardan dolayı bu transferin gerçekleşmediğini söyledi. Ataman ayrıca, ABD'li yıldızın ve 13 yaşındaki kızının ölümünün çok acı olduğunu ve bu kaybı kelimelerle anlatmanın çok zor olduğunu ifade etti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.