İtalya'da kulüpler talepte bulundu, Serie A'da perde kapanıyor...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınından en çok etkilediği ülkelerin başını İtalya çekiyor. Bu doğrultuda 10 Mart tarihinde ertelenen liglerin yeniden başlamama ihtimali her geçen gün artıyor. Kulüpler erteleme konusunda fikir birliğine varırken, Serie A Yönetimi de yeni bir plan oluşturdu. Buna göre yönetim, hazırladığı planı spor bakanlığına sundu.
Zarar 720 milyon Euro
Karşılaşmaların yayın hakları, stat gelirleri ve takım mağazalarından elde edilen gelirler hesaplandığında İtalyan kulüplerinin kaybının 720 milyon Euro’yu bulması bekleniyor. Hâl böyle olunca bu konuda ülkede yeni formüller geliştirildi.
Kaybın telafisi için çözümler
Kaybın telafi edilebilmesi için gelecek sezon formalarda bahis şirketi reklamının serbest olması, yayın haklarında yeni kaynaklara başvurulması gibi çözümler konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde ise İtalya Futbol Federasyonu’dan resmi bir açıklamanın gelmesi bekleniyor.
(Fanatik)
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